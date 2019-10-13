فيديوجراف| أبطال فيلم الممر وبكاء شيخ أزهري.. أبرز مشاهد الندوة التثقيفية 31

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدٍ"، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.



وخلال الحفل، برزت عدد من المشاهد الهامة، والتي جاء من بينها حضور أبطال فيلم "الممر"، إلى جانب بكاء شيخ أزهري أثناء الدعاء لمصر أمام الرئيس والحضور.



من خلال الفيديو جراف التالي، شاهد أبرز مشاهد الندوة التثقيفية الـ 31 بحضور الرئيس السيسي.