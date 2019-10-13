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فيديو جراف

فيديوجراف| أبطال فيلم الممر وبكاء شيخ أزهري.. أبرز مشاهد الندوة التثقيفية 31

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:15 م
ابطال فيلم الممر
ابطال فيلم الممر وبكاء شيخ أزهري في الندوة التثقيفية
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إسلام عبد الهادي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدٍ"، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وخلال الحفل، برزت عدد من المشاهد الهامة، والتي جاء من بينها حضور أبطال فيلم "الممر"، إلى جانب بكاء شيخ أزهري أثناء الدعاء لمصر أمام الرئيس والحضور.

من خلال الفيديو جراف التالي، شاهد أبرز مشاهد الندوة التثقيفية الـ 31 بحضور الرئيس السيسي.
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