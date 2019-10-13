فن اختيار الهدايا .. الحل الأمثل لأزمة أعياد الميلاد

نشر موقع "wiki how " بعض النصائح التي يمكن أن تعتمد عليها لشراء هدايا مناسبة أو على الأقل ذات فائدة لصاحب المناسبة، خاصة عيد الميلاد.





-معرفة بعض المعلومات عن الشخص الذي ستشتري له الهدية لأنه من خلالها ستفهم ذوقه وطريقة إختياره لكل شئ ومن خلالها يمكنك توقع بعض الأشياء التي قد تصلح أن تكون هدية له.





-شراء هدايا عملية، يقع بعضنا في فخ الهدايا الغريبة فقد يميل بعض الأشخاص في أن تكون هداياهم مميزة إلا أنها قد تكون غير مناسبة في بعض الأحيان.



