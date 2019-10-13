Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فن اختيار الهدايا .. الحل الأمثل لأزمة أعياد الميلاد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نشر موقع "wiki how " بعض النصائح التي يمكن أن تعتمد عليها لشراء هدايا مناسبة أو على الأقل ذات فائدة لصاحب المناسبة، خاصة عيد الميلاد. 

-معرفة بعض المعلومات عن الشخص الذي ستشتري له الهدية لأنه من خلالها ستفهم ذوقه وطريقة إختياره لكل شئ ومن خلالها يمكنك توقع بعض الأشياء التي قد تصلح أن تكون هدية له. 

-شراء هدايا عملية، يقع بعضنا في فخ الهدايا الغريبة فقد يميل بعض الأشخاص في أن تكون هداياهم مميزة إلا أنها قد تكون غير مناسبة في بعض الأحيان. 

-راجع المحادثات الأخيرة بينكما قد تجد فيه ما يفكر فيه صاحب العيد ميلاد أو المناسبة بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى يومه العالمي.. 7 نصائح قبل تربية الحيوان بالمنزل

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

رغم رحيلهما.. ماذا فعل حسام غالي ومحمد فضل لحسم الصفقات لصالح الأهلي

الرئيس السيسي لدكتور جامعي: اتكلم براحتك الموضوع مهم.. فيديو

انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها في هذا التوقيت .. وهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند استخدام منقوع لبان الدكر لمدة أسبوع ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة