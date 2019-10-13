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كلنا مصلحتنا بلدنا دون مزايدة.. الرئيس السيسى: مستعد أقعد مع أى حد.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب تطوير منظومة الإعلام وأن نسعى لتطوير أنفسنا، مؤكدًا أنه سعيد جدًا للتحدث مع أى أحد، لافتًا إلى أنه كان مهتم بمصر منذ الصغر وقرأ عنها كثيرًا، لذلك يجب على الجميع الإلمام بالقضية التى يتحدث عنها جيدًا لكى يكون الحوار مميزا ومثمرا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان "إرداة وتحدٍ"، أنه فى إحدى المؤتمرات طلب منه أحدهم زيادة دعم الفرد فى بطاقات التموين إلى ألف جنيه للفرد، موضحًا أن الطلب لم يكن مقنعًا، حيث إن زيادة دعم الفرد فى بطاقة التموين عشرة جنيهات تكلف الدولة 8.5 مليار فى السنة بمعنى أن زيادة الفرد 30 جنيها دعم ستكلف الدولة 30 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس أنه "يجب أن يكون الحوار ثريا بيننا"، وتابع: "أنا مستعد أتحاور مع أى أحد فى مصر، ولكن يجب أن أجلس مع شخص يكون يعرف كل شيء عن مصر، لكى يكون الحوار مثمرا ونستفيد من آراء بعضنا البعض".

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "كلنا مصلحتنا هى بلدنا ولا نستطيع المزايدة على بعضنا"، مؤكدًا: "كلنا بنحب بلدنا ويجب أن تكون الصورة مكتملة فى الإعلام وباقى أجزاء الدولة".
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