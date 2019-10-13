ضبط حلاق بحوزته بندقية آلية وذخيرة بمدينة السلام

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط حلاق بحوزته بندقية اليه وذخيره حيه بمدينة السلام.



ووردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص .



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب / عمرو عزت معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية آلية و عدد 3 خزينة بداخلهم عدد 73 طلقه من ذات العيار .



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية وتولت النيابة العامة التحقيق .