الآلاف في السيد البدوي.. زواره من المتصوفين والمريدين الأفارقة والصعايدة والقاهرة الكبرى يتوافدون إلى مسجده بكرمات مدد مدد في مولد شيخ العرب.. ورفع الاستنفار والتأهب لتحسين الخدمات.. صور

الصعايدة ومحافظات القاهرة والوجه البحري يتوافدون لنصب خيام التصوف بمسجد السيد البدوي

سرادقات وخيام "مدد مدد يا شيخ العرب .. سيدي أحمد البدوي " وحلقات تصوف ورسم الحناء

يرفع حالة التأهب بالقطاعات الخدمية ..والخدمات الأمنية تؤمن منطقة الصاري والأضرحة



شهدت محيط مسجد السيد البدوي ومنطقة الصاري بمدينة طنطا بمحافظة الغربية امس استمرار بدء توافد عشرات الآلاف من المريدين والمتصوفين من محافظات الصعيد ووجه بحر والقاهرة الكبري للمشاركة فى احتفالات أسبوع مولد "شيخ العرب " حاملين لواءات ورايات مشايخ الطرق الصوفية تحت إشراف الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفيه ومساعديه ".



وانتقل "صدي البلد " إلى محيط ساحة المسجد الاحمدي فى قلب مدينة طنطا عروس مدن محافظات الدلتا حيث انتشرت أكثر من 56 سرادقا وخيمة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة التابعة لمديريات الأمن والصحة والتعليم والشباب والرياضة والقوي العاملة ومجالس ومراكز غرف العمليات للتواصل مع كافة الزوار الوافدين لتأمين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لعشرات الألاف من أسر وعائلات المريدين .



فى المقابل أجري اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية سلسله من الجولات التفقدية لكافة المحلات التجارية والخدمات والأقوال الأمنية التي انتشرت مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات ودوريات الشرطة وذلك للوقوفه على مدي انتظام الخدمات الأمنيه .



وشدد مدير الأمن فى تعليماته إلي ضباط وأفراد الشرطة بالضرورة توسيع دائره الاشتباه السياسي والجنائي والتأكد من سلامه تشغيل البوابات الإلكترونيه وكاميرات المراقبه لإحكام التواجد الشرطي والتصدي للخارجين على القانون وتيسير كافة الخدمات المقدمه لكافة زوار المحافظة طوال الأسبوع الجاري قبل الليله الختاميه يوم الخميس القادم .



وفى ذات أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة للجهاز التنفيذي بالمحافظة كلًا في نطاقه ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة والتي تضم عدد من المناسبات الهامة تتمثل في احتفالات (المولد الأحمدي) ، وبشأن استعدادات المولد الأحمدي في الفترة من 11- 17/10/2019 للخروج بها على غرار العام الماضي حيث لم يحدث شيء يعكر من صفوها ..



كما كلف المحافظ فى تعليماته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من (أرز – سكر – زيت – بوتجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة القادمة وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الإستعداد والطوارئ تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.



كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.



وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزى على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي ، وتكليف هيئة الأسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الإحتفال.



ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالإلتزام بالذبح داخل المجازر فقط وبالمجان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع ، مع قيام حي أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد ، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات ، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.



كما كلف محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء كلًا في نطاقه بمراجعة كافة بالوعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار ، مشيرًا أنه سيتم عمل تجربة محاكاة عملية لتصريف مياه الأمطار بالأنفاق.



وأكد المحافظ على عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة عمليات مجلس الوزراء وبغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وغرفة عمليات مديرية الأمن.