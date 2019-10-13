طريقة عمل سلطة المكرونة بالخضراوات

يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق التي يجب أن نتناولها بشكل يومي لما لها من فوائد صحية عديدة، وبشكل عام اعتاد الكثير على السلطة الخضراء الشهية، لكن يمكنك تقديمها بطريقة مختلفة وتحضير سلطة المكرونة بالخضراوات في دقائق.



مدة تحضير سلطة المكرونة بالخضروات: 10 دقائق

الكمية: تكفي لـ 4 أفراد



مكونات سلطة المكرونة بالخضراوات:

كيس مكرونة بينا أو حلزونية

3 ثمرات طماطم

حزمة جرجير طازج

2 ملعقة زيت زيتون

ملعقة عصير ليمون

ملح وفلفل أسود وزعتر جاف

ربع كوب جبن بارميزان مبشور



طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضراوات:

- قومي أولًا بسلق المكرونة في وعاء به ماء مغلي ثم صفيها واتركيها تبرد.



- قومي بتقطيع الطماطم إلى مكعبات متوسطة.



- قطعي حزمة الجرجير شرائح صغيرة.



- في وعاء أضيفي المكرونة المسلوقة ثم أضيفي لها الطماطم والجرجير.



- أضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم أضيفي عصير الليمون والزيت وقلبي الخليط.