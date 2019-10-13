محمد قبلاوى: ترشيحى لجائزة الثقافة في مقاطعة سكونه اعتراف بأهمية مهرجان مالمو

أعلنت اللجنة الثقافية في بلدية "مالمو" بجنوب السويد عن ترشيح رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ومؤسسه محمد القبلاوي، لجائزة الثقافة في مقاطعة سكونه للعام 2019، تقديرًا للمكانة التي أحدثها المهرجان في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم 18 أكتوبر الجاري، حيث يتم اختيار اسم واحد من مجموع الأسماء التي ترشحها بلديات مقاطعة سكونه في الجنوب.



وقد أعرب محمد قبلاوى عن سعادته بالدور الذى يلعبه مهرجان مالمو، وأضاف: "لم أتوقع أبدًا ترشيحي للجائزة التى تدل على أن ما نقدمه يلاقى ترحيبا ودعما لدى المسئولين في مدينة مالمو، وما يمثبه هذا الحدث من أهمية لـ مالمو ومقاطعة سكونه".



وتابع قبلاوى: "لقد ساهم المهرجان بشكل أو بآخر فى الترويج السياحي والاستثماري للمدينة وللمقاطعة بشكل عام".



ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.