السيسي هو المنقذ.. سياسي سعودي يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

قال سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إنه لا شك أن المصريين ذاقوا الويلات خلال سنة حكم الإخوان، وحتى من كان يميل إلى تواجدهم في الحكم أدرك إلى أين كانت ستأخذ جماعة الإخوان مصر، لافتا إلى إمكانية عودتهم مرة أخرى للحياة السياسية كحزب، لكنهم لن يعودوا مرة أخرى إلى قيادة مصر نهائيا.





وأضاف «العثمان» في حوار لـ«صدى البلد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة، ويقود مصر بجد واجتهاد نحو التنمية، وهذا واضح من حالة الأمن والأمان الذي يعيشها المصريون حاليا، وحالة الاستقطاب السياحي الذي نجحت فيه، كما أن هناك الكثير من المشاريع التنموية التي ظهرت مثل العاصمة الإدارية الجديدة.





وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لم تتحسن كثيرا، ولكن هذا الكساد الاقتصادي يطال العالم أجمع، وفي مصر فإن المستقبل الاقتصادي مبشر، لأن القضية الاستثمارية طويلة المدى، والمصريون لابد أن يصبروا لأن السيسي هو المنقذ، فهو رجل عاقل ورث 60 عاما من الخراب والدمار ولا يملك عصا موسى يمكنه أن يحول الواقع بين ليلة وضحاها، لكنه يعمل ويريد أن يساعده الشعب المصري.



