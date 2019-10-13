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مرأة

بـ10 جنيهات.. 4 حيل رائعة لمظهر أجمل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعتبر الاهتمام بالجمال والمظهر الجيد أكثر ما تهتم به الفتيات، حتى أنهن ينفقن الكثير من الأموال في مساحيق التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها، ويصل هوس الرغبة في الحصول على مظهر مثالي إلى لجوء كثير من الفتيات في سن مبكرة إلى عمليات التجميل، لكن لحسن الحظ نشر موقع "bright side" حيلا رائعة للحصول على شكل ومظهر أجمل دون تكلفة أو مجهود.

بودرة الأطفال

بدلًا من استخدام مسحوق شفاه، كقاعدة عامة للمكياج وإنفاق كثير من الأموال، استخدمي بودرة الأطفال، إنها جيدة مثل أي منتج احترافي آخر، وبهذا المسحوق سيبدو ماكياجك رائعًا.

حبوب الفحم

الابتسامة البيضاء هي جزء أساسي من المظهر الخالي من العيوب، وهناك طريقة فعالة يمكنك استخدامها لتبييض الأسنان في المنزل، كل ما نحتاجه هو بعض حبوب الفحم المنشط.

قومي بطحن بضعة أقراص، ثم اغمسي فرشاة أسنانك في الماء ثم في البودرة، وقومي بتنظيف أسنانك باستخدام حركات دائرية لمدة 5 دقائق وستحصلين على نتيجة رائعة.

صودا الخبز

لا تعد الأظافر الصفراء أمرا جيدا، ولحسن الحظ يعد صودا الخبز مفيدًا لأظافرنا في جوانب مختلفة، فهو يخفف البشرة ويصقل سطح الأظافر دون إتلافها.

سنحتاج إلى 2 ملعقة صغيرة من أكسجين صبغة الشعر و1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، امزجي جميع المكونات وضعي الخليط على أظافرك وانتظري لمدة 5 دقائق ثم اغسلي يديك.

اللزق الطبي
قد تبدو هذه الطريقة غريبة، لكن الكثير من الناس يدعون أنها تعمل، إذا كانت لديك تجاعيد بين حاجبيك وتزعجك، فحاول وضع شريط طبي على التجاعيد وتركه هناك أثناء النوم.
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