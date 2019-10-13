فتاوى تشغل الأذهان .. سائل لـ أمين الفتوى: أقسمت بالله على عدم فعل شيء ثم فعلته فما كفارة ذلك.. وآخر: أعاني من النحافة الشديدة فهل يجوز الإفطار في رمضان

هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟

كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل؟

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدا الإفتاء، من سائل يقول: " أقسمت بالله على عدم فعل شيء معين ثم فعلته فما كفارة ذلك".أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا انعقدت النية وقسم الإنسان على أنه لن يفعل شيئا وحنث وفعل عليه أن يكفر عن هذا اليمين أن يطعم 10 فقراء أو يصوم 3 أيام، مؤكدا أهمية أن يكون عند الإنسان عزيمة قوية حتى يصمم على ما أقسم عليه.وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كفارة من حنث في يمينه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.واستشهد «علي جمعة» خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» المائدة/89.وقدر المفتي السابق، قيمة إطعام الـ10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القنوت معناه مداومة العبادة كما قال الله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أى دائمي التعبد والخشوع لله تعالى.وأجاب العجمي، عن سؤال ورد اليه مضمونة ( هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟)، أن القنوت هو الدعاء الذي يأتي به المصلي بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، أما عن هذا الدعاء بخصوصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى السنن انه كان يقول (( اللهم اهدني فيمن هاديت وعافني فيمن عافيت الى آخر الدعاء ..))، والمعروف وهو أنه سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة الصبح أو فى الفجر وليس واجبًا.قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القنوت في الفجر ليس واجبا، بل إنه من قبيل المستحبات عند السادة الشافعية، إضافةً إلى القنوت في صلاة الوتر في النصف الأخير من رمضان، لافتًا إلى أن كليهما من السنن المستحبة عندهم.وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (هل القنوت في الفجر واجب؟)، أن الفتوى على أنه سُنة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهم، فمن فعل ذلك فله ثواب، ومن ترك القنوت فليست صلاته باطلة، ولكن الأولى والأفضل عدم تركه.وأشار إلى أن القنوت عند المذهب الشافعي سنة يسجد المصلي للسهو، إذا ترك القنوت في صلاة الفجر أو في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان.من ناحية أخرى نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، مجموعة نقاط قال إنها من تحديات الخطاب الإسلامي المعاصر.وقال الجفري، في تدوينة له عبر "فيسبوك": "إن تحديات الخطاب الإسلامي تتضمن ما يلي: وضع اليد على أسئلة العصر الحقيقية ثم العمل على الأجوبة الشرعية الصادقة والمستوعبة ، وفهم مشاكل الشباب واحترام عقولهم عبر الإصغاء إليهم دون الحكم المسبق عليهم أو تصيد أخطائهم، وتجسير الهوة بين العلماء والمثقفين من خلال فهم بعضهم دون اتهام أو استعلاء أو فرض رأي، والتفرقة بين قدسية الدين واحترام مبلغيه، فالدين معصوم ومبلغوه بشر".وأضاف: "ومن ضمن التحديات ايضا، رفع مستوى اللياقة النفسية لتحمل أثقال النقد من خلال المواظبة على تمارين نقد الذات، وإعداد وتطوير الكفاءات الجامعة بين روح الإخلاص وسمو الأخلاق، وتحقيق العلم وسعة النظر ودقة التصور للواقع، وصياغة لغة الخطاب بلغة مناسبة لثقافة الشباب، وتخليص الخطاب من أسر التصنيفات والانتماءات السياسية ليستعيد مصداقيته، والمشاركة والإسهام في تطور الحضارة الإنسانية، وعدم الاستسلام لوضعه في خانة العرقلة للتطور.وأكمل: "كما تتضمن تحديات الخطاب الاسلامي، إعادة النظر في منهجية تفنيد الشبهة التي تثار حول الثوابت من خلال العلوم العقلية والفلسفية، وصياغة منظومة فلسفة الأخلاق وتجديد أساليب طرحها وتربية النماذج المتحققة بها اعتقادًا وسلوكًا، وتوصيف مهمة ورثة الأنبياء والتوعية بها على نحو يحفظ دورهم من طرفي التقصير والتجاوز أو الانكفاء والتسلط ، وتحقيق التوازن بين دراسة الواقع والتفاعل معه وصولًا للفاعلية عوضًا عن طرفي الانعزال و الانفعال، الانتقال من الحديث عن إنصاف الإسلام للمرأة إلى العمل الجاد على تفعيل هذا الإنصاف في حياتنا".وأوضح أن من تحديات الخطاب المعاصر إعادة النظر في ترتيب الأولويات والاهتمامات والقضايا، تجديد الدور الريادي للمسلمين في فلسفة التعارف بين شعوب الحضارة الإنسانية من منظور التكامل لا التصادم، وإنضاج الرؤية للصلة بين الروابط الإنسانية المتجددة (المواطنة – القومية – العولمة) ورابطة الدين، والقدرة على إقناع الفرد بحقيقة تأثير حاله على المجتمع والأمة صلاحًا وفسادًا، والمساهمة في الحفاظ على تماسك الأسرة أمام أعاصير الفردية الجامح .وورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "أعاني من النحافة الشديدة فهل يجوز لي الإفطار في رمضان".أجاب فخر، خلال فديو عبر الصفحة الرسمية للدار "إن كنت تستطيع الصيام عليك أن تصوم ، وعلاج النحافه ممكن أن يكون مابين المغرب والفجر، وما دمت تستطيع الصيام عليك أن تصوم.وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " موضحا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل أو رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوما واحدا بالأسبوع او صوم النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر او وقفة عرفات او الست من شوال او ليلة النصف من شعبان كلها ايام صيام نافلة يجوز لك ان تصوميها بنيتين ، ولا يشترط التتابع في القضاء.