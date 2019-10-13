تكريم ألفت عمر في المهرجان الدولي للفيلم بالأردن

كرّم المهرجان الدولي للفيلم بالأردن، الفنانة المصرية ألفت عمر في حفل افتتاحه، تقديرا لأعمالها التي قدمتها سواء بالسينما أو التليفزيون.



وأعربت ألفت عمر عن سعادتها بالتكريم الأردني، خصوصا أنه أول تكريماتها من خارج مصر.



وعرض لـ ألفت عمر مؤخرا الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتي"، والذي لعبت بطولة إحدى قصصه، وتنتظر عرض مسلسلها "السر" الذي تشارك بطولته مع كل من النجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري، ويخرجه محمد حمدي ويكتبه حسام موسى.