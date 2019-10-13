ضبط 150 طنً زيت مستعمل قبل إعادة تدويرها بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 150 طنًا من زيوت السيارات السيارات المستعملة والتي تعد من النفايات الخطرة داخل مخزنين بمنطقة العامرية، وذلك قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.





وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالكا مخزنين لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بحيازة كميات كبيرة من الزيوت المستعملة والتي تعد من النفايات الخطرة وتسبب تلوث البيئة.





استهدفت حملة أمنية المخزنين المشار إليهما، وعثر على 150 طنًا من الزيوت المستعملة والمخلوطة بالمواد البترولية، تمهيدا لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة أخري.



