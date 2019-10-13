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حوادث

المفوضين تحجز عدم دستورية مادة تخص الاستقالة بمصلحة الضرائب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:35 م
مطرقة- ارشيفية
مطرقة- ارشيفية
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كتب محمد زهير
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون دعوى بطلان المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، الخاصة بالاستقالة للتقرير.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء الدين سعد وحملت رقم 1 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

طالبت الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثالثة التي تخص الاستقالة في ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والمنشأ طبقا للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 1981 والذي تم إدخال عدة تعديلات عليه ومنها التعديل بتاريخ 3 مارس 2011 والصادر بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011 والذي تم بمقتضاه زيادة المنحة الى خمسمائة شهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
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