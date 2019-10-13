بعد عام من رحيلها.. والد غنوة شقيقة أنغام يتذكرها برسالة مؤثرة

نشر الموسيقار محمد علي سليمان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيها قبر ابنته الفنانة الشابة الراحلة غنوة (شقيقة الفنانة أنغام).



وكتب محمد علي سليمان، رسالة مؤثرة بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل ابنته غنوة، قال فيها: «رحمك الله حبيبة بابا غنوة أم ياسين حبيب جده، وأدخلك فسيح جناته»، لتنهال عليه تعليقات التعازي والدعاء بالرحمة للفقيدة.



كانت غنوة، شقيقة أنغام، تعرضت لحادث سير يوم 12 أكتوبر 2018، نُقلت على أثره إلى المستشفى، ورحلت عن عالمنا بعد لحظات من نقلها للمستشفى، ليصدم الكثيرون بعدها.



وتنتمي الراحلة غنوة لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وأخت المطربة أنغام، وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم، وهي أم لطفل واحد يدعى "ياسين" ظهر مؤخرا في مسلسل «زي الشمس» في الموسم الرمضاني الماضي.