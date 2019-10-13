Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد عام من رحيلها.. والد غنوة شقيقة أنغام يتذكرها برسالة مؤثرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:39 م
عنوة - أنغام
عنوة - أنغام
Advertisements
سعيد فراج
نشر الموسيقار محمد علي سليمان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيها قبر ابنته الفنانة الشابة الراحلة غنوة (شقيقة الفنانة أنغام).

وكتب محمد علي سليمان، رسالة مؤثرة بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل ابنته غنوة، قال فيها: «رحمك الله حبيبة بابا غنوة أم ياسين حبيب جده، وأدخلك فسيح جناته»، لتنهال عليه تعليقات التعازي والدعاء بالرحمة للفقيدة.

كانت غنوة، شقيقة أنغام، تعرضت لحادث سير يوم 12 أكتوبر 2018، نُقلت على أثره إلى المستشفى، ورحلت عن عالمنا بعد لحظات من نقلها للمستشفى، ليصدم الكثيرون بعدها.

وتنتمي الراحلة غنوة لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وأخت المطربة أنغام، وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم، وهي أم لطفل واحد يدعى "ياسين" ظهر مؤخرا في مسلسل «زي الشمس» في الموسم الرمضاني الماضي.
بعد عام من رحيلها.. والد غنوة شقيقة أنغام يتذكرها برسالة مؤثرة
Advertisements

ترشيحاتنا

صناع الممر: سعداء بلقاء الرئيس وبنجاح الفيلم في توصيل رسالته

أول تعليق من أحمد فتحي على سحب شارة المنتخب منه لـ محمد صلاح.. فيديو

لن تصدقى .. فاكهة غير متوقعة غنية ببكتريا تحمي من السكتة الدماغية

نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

الحكومة: المستورد الكاحول سيختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها