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أخبار العالم

رويترز: قوات أردوغان تدخل مدينة تل أبيض شمال سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:37 م
قوات أردوغان تدخل
قوات أردوغان تدخل مدينة تل أبيض شمال سوريا
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رويترز
قال شاهد من رويترز إن الجيش التركي تقدم إلى وسط بلدة تل أبيض السورية اليوم الأحد، حيث يسود الهدوء ويجرون عمليات بحث.

وتل أبيض بلدة سورية حدودية وواحدة من النقاط الرئيسية التي يركز عليها الهجوم التركي الذي بدأ يوم الأربعاء مستهدفا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن القوات التركية سيطرت على مدينة رأس العين، وتحاصر تل أبيض في الشمال السوري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "تمكنا من السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى في الوقت الحالي"، مدعيًا أن بلاده أكثر دولة كافحت ضد تنظيم داعش.
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