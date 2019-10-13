ليلى علوى لـ صدى البلد : المهرجانات السينمائية مش فساتين وشنط

أعربت النجمة ليلى علوى عن حزنها لما يتم تداوله فى عدد من وسائل الإعلام بخصوص التغطية للمهرجانات السينمائية، حيث يتم اختصارها من البعض فى مجرد إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، والحديث عن الفساتين والشنط وغيرها من الأمور التى قد تبدو على الهامش مقارنة بأهمية هذه الفعاليات ودورها التثقيفى والتنويرى وما تحمله من رسائل قيمة وتبادل عميق للخبرات بين مختلف الجنسيات.





وكانت قد أبدت النجمة ليلى علوى إعجابها بالقرار الأخير التى اتخذته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى حول إعلان نسب تمثيل المرأة داخل هيكله وفى الأفلام المشاركة به بمختلف مسابقاته.





وقالت ليلى علوى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنها تدعم تواجد المرأة المصرية في أى مجال، والقرار الذى اتخذه مهرجان القاهرة يعكس مدى حرصه على المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة.





مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن فى وقت سابق عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني أفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020"، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءًا من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.



