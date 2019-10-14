نقيب معلمي سوريا: هناك دلائل واضحة للاتفاق بين تركيا وأمريكا لاحتلال أراضينا.. ومايحدث في بلادنا يكشف نوايا أردوغان الاستعمارية.. ولن ننحني تحت أي ضغوط

نقيب معلمي سوريا :

هناك دلائل للاتفاق بين تركيا وأمريكا لاحتلال سوريا وتقسيمها

مايحدث في سوريا يكشف عن النوايا الاستعمارية للرئيس التركي

ما تفعله تركيا من احتلال سوريا ما يزيدنا إلا عزم وإرادة وتصميم علي المواجهة



فى كلمة مؤثرة ألقاها وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، أثناء افتتاح مؤتمر اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، قائلا: من عبق ياسمين دمشق المعطر بدماء الشهداء ومن شموخ قاسيون نهديكم محبة وتحية معلمى سوريا قلعة الصمود والتحدى التى لن تنحني تحت أى ضغوط، ولن نفرط فى ترابنا الوطنى وسوف نستعيد كل ذرة من الأراضى السورية من أردوغان وقواته العثمانية التى اعتدت على شمال سوريا وقتلت وجرحت وشردت الآلاف من المواطنيين السوريين.



وقال وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، إن قدر سوريا أن تتحمل ضغوط هائلة وسوف تخرج منها منتصرة رغم ما تواجهه من حصار سياسى واقتصادى وافتراءات دولية وإعلامية مضللة ، وسيظل نهجها هو المقاومة حتى تحرير جميع الأراضى السورية من الاحتلال ومنها الجولان.



ووجه نقيب معلمى سوريا الدعوة لأعضاء الاتحاد بعقد الدورة العشرون القادمة فى دمشق متعهدا بتقديم كل التسهيلات ، ايمانا بالرسالة السامية للمعلمين وجهودهم فى مقاومة الأفكار الظلامية العدوانية.



كما وجه الشكر إلى خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال على أرض مصر العروبة أرض الحضارات وانطلقت اليوم بالقاهرة أعمال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب والتي تستمر لمدة 3 أيام.



وعلي نفس السياق ، كشف وحيد الزعل نقيب معلمي سوريا خلال مشاركته في اجتماع اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري، عكس التصريحات الإعلامية التي يطلقها الجانب الأمريكي والتي تنفى علاقته بمساعدة العدوان التركي.



وأشار "الزعل، إلي مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين، موضحا ان عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها.



وأكد وحيد الزعل فى كلمته بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذى تستضيفه نقابة المعلمين المصرية، أن العدوان التركى على شمال سوريا بريفى الحسكة والرقة أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين، وجُرح المئات ويأتى ضمن سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى، ويفضح حقيقة عدائهم لسوريا ويعرى أهدافهم الاستعمارية ومؤامرتهم الدموية ونواياهم العدوانية تحت ذرائع وحجج واهية.



وأوضح نقيب معلمى سوريا خلال كلمته بمؤتمر محو الأمية بنقابة المعلمين، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يكشف مجددا نواياه الاستعمارية العثمانية وأطماعه فى احتلال أجزاء من الأراضى السورية ضمن مخطط تركيا الاستعمارى.



وأضاف وحيد الزعل، أن هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب وداعميه حتى يتحقق النصر لنا.



جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب المنعقد بالقاهرة وتستضيفه نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.



ومن المقرر أن يناقش ممثلى الاتحاد على مدار 3 أيام بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.



وحضر المؤتمر كل من السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري والدكتور محب الرافعى وزير التعليم الأسبق والدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة محو الأمية واللواء هبه ابو العمايم خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن والنائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب وياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب والدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومحمد عطية مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووكلاء التعليم بالمحافظات.