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رياضة

هدف صاروخي لـ نيجيريا في شباك البرازيل استعدادا لتصفيات مونديال 2022.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:04 م
منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
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محمد السعيد
تقدم منتخب نيجريا على نظيره منتخب البرازيل بالهدف الأول، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف نيجيريا في شباك البرازيل عن طريق جو أريبو، في الدقيقة 35، من عمر المباراة.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق فوز تاريخي على منتخب البرازيل في مباراة اليوم، بينما يطمح تيتي، مدرب البرازيل، للاطمئنان على عناصره الأساسية، قبل خوض تصفيات مونديال 2022.

وكان منتخب البرازايل تعادل وديا، أمام منتخب السنغال، الخميس الماضي، بهدف لكل منهما.
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