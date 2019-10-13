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مرأة

مع دخول موسم الشتاء.. 7 نصائح مذهلة لتنظيف الملابس الصوفية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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قسم المرأة
مع دخول موسم الشتاء واستخراج الأصواف لارتدائها، يقوم الاشخاص بغسلها بطريقة خاطئة، فيجب ان تتبعين تلك النصائح لغسل الأصواف بطريقة سليمة وفقًا لموقع “marthastewart”.

* تغمر الملابس الصوفيه في ماء فاتر مخلوط بالشامبو.
* قومي بتدليك الملابس برفق واتركيها لمدة 30 دقيقة في الماء.
* لا تستخدمين العصر للتخلص من الماء التي تكون في الملابس فأتركيها بمفردها تتخلص من المياة.
* قومي بتغيير الماء مرتين للتخلص من الرواسب التي تتواجد بها.
* تجنبي نشر الأصواف على الحبل حتى لا تنقسم القماشة.
* قومي بفرد الملابس الصوفيه على اسطح حتى تجف بمفردها.
* تجنبي استخدام المكواة لفرد الاصواف فممكن استخدام البخار بديلا عنها.
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