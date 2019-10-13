مع دخول موسم الشتاء.. 7 نصائح مذهلة لتنظيف الملابس الصوفية

مع دخول موسم الشتاء واستخراج الأصواف لارتدائها، يقوم الاشخاص بغسلها بطريقة خاطئة، فيجب ان تتبعين تلك النصائح لغسل الأصواف بطريقة سليمة وفقًا لموقع “marthastewart”.



* تغمر الملابس الصوفيه في ماء فاتر مخلوط بالشامبو.

* قومي بتدليك الملابس برفق واتركيها لمدة 30 دقيقة في الماء.

* لا تستخدمين العصر للتخلص من الماء التي تكون في الملابس فأتركيها بمفردها تتخلص من المياة.

* قومي بتغيير الماء مرتين للتخلص من الرواسب التي تتواجد بها.

* تجنبي نشر الأصواف على الحبل حتى لا تنقسم القماشة.

* قومي بفرد الملابس الصوفيه على اسطح حتى تجف بمفردها.

* تجنبي استخدام المكواة لفرد الاصواف فممكن استخدام البخار بديلا عنها.

