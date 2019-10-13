إعلامي سعودي يعلن تأسيس صندوق أصدقاء تحيا مصر لدعم مشروعات السيسي

قال سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إنه قام بتأليف كتاب «السيسي رجل المرحلة» بعد عام تقريبا من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم في مصر، بعدما «تفاجأت به وبطموحه وعمله والمشاريع التي يعمل عليها».



وأضاف «العثمان» في حوار لـ«صدى البلد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم مع وصوله للحكم بتحقيق الأمن والأمان في مصر، لأنه لا توجد تنمية بلا أمن وأمان، مستشهدا بحريته وشعوره بالأمن في مصر خلال تنقله بين المدن المختلفة، مؤكدا ان الأمن والأمان أهم نعمة وإذا تحققا تحققت الآمال والطموحات.



وأوضح أن هناك العديد من الملفات لا يمكن للرئيس عبدالفتاح أن يحلها بمفرده، ويحتاج فيها إلى دعم من شعبه أولا ثم من الدول العربية، في هذا الخصوص فقد دشنا مشروعا عربيا حمل اسم «صندوق أصدقاء تحيا مصر»، وهو صندوق شعبي أسسه عدد من السعوديين والعرب.



وأكد أن الهدف من هذا الصندوق هو دعم التنمية في مصر، ويتوقع أن يجرى تنفيذه خلال شهرين، لافتا إلى أنه واجب على كل عربي أن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين، لافتا إلى حجم الجهد المبذول لاستعادة النشاط الاقتصادي المصري من مشروعات وجذب السياحة مرة أخرى.



وعن آلية عمل الصندوق لدعم مصر، قال سامي العثمان، إن الصندوق سيتم اعتماده وتأسيسه في مصر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والجهة المشكلة له لن تكون مشرفة عليه، وإنما دورها الترويج للفكرة، لاستقبال أكبر دعم من الدول العربية لمساندة مصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجنسيات العربية المشاركة في الفكرة ومنها سعوديون وإماراتيون وكويتيون وغيرهم، ممن يسوق للمشروع في الوطن العربي.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى جذب استثمارات لمصر وجمع أموال من العالم العربي لصالح مصر، ليس تسولا ولا استجداء، وإنما هو واجب وطني عربي وقومي، لأن مصر هي عمقنا الاستراتيجي.



