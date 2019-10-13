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رياضة

شاهد.. آراء المواطنين عن صورة محمد صلاح وعارضة الأزياء

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
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ندي فكري - عدسة :احمد بيسو
نشر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له من غلاف مجلة GQ البريطانية مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، التي أثارت الجدل بعد ظهورها والذي تصدرت محرك البحث جوجل على مدار الأيام الماضية في مصر والوطن العربي والذي أدى إلى مهاجمته من متابعيه. 

ولذلك رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير حول "ما رأيك في الهجوم الذي تعرض له اللاعب محمد صلاح بسبب صورته مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو ؟ "

وقال "محمد هاني" احد الجماهير، ان محمد صلاح كان يقوم بالتصوير في إطار عمله والصورة لم تتجاوز شيئاً وعلي الشعب المصري أن يستوعب أن هذا كله في إطار العمل وليس سهرًا. 

وأكد "مازن سليم"، أحد الجماهير لم يفقد محمد صلاح أخلاقه بسبب هذه الصورة، ومن المؤكد أن أي لاعب كرة أو ممثل أن يتعرض لجلسة تصوير بهذا الشكل. 

وأوضح "كريم أحمد" أحد الجماهير أنا أرى أنها حرية شخصية و ليس من حق أحد أن يتدخل في حريته الشخصيه مادام لم يتعد حدوده. 

وأشار "علي عثمان" أحد الجماهير أن هذه الصور خارج مصر شيء عادي ولم يفقد أخلاقه ولا يستحق كل هذا الهجوم عليه. 

وتابع "خالد رامز" أحد الجماهير يجب علي الشعب ان ينظر إلي إنجازاته وبطولاته ولا نتدخل في حياته الشخصية وجميعنا كشباب نتمني أن نكون مثله ونصل إلي أحلامنا. 

وأضاف "حامد عبد الرحمن" أحد الجماهير، من حق الناس أن تعترض على الصور لأنه يمثل الدين الإسلامي خارج مصر وهذا لا يليق به ويجب أن يعرف أنه قدوة للشباب ولابد أن يحترم التقاليد المصرية.
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