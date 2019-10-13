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ديني

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الهجوم الإرهابي الذي شنّه مسلحون على مسجد في منطقة سالموسي شمالي بوركينا فاسو أمس السبت والذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- عن تعازيه لذوي الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد العثيمين دعم المنظمة لحكومة بوركينا فاسو، وتضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها ضد الإرهاب والتطرف في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام.
وشدد العثيمين على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وتجلياته.

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