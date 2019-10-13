أسعار مواد البناء .. استقرار الأسمنت عند 815 جنيها للطن.. وتباين الحديد ليسجل 10900 جنيه

استقرار أسعار الأسمنت:

الأسعار تتراوح بين 785 و 815 جنيها للطن

أسمنت لافارج يسجل 785 جنيها





تباين أسعار الحديد :

السعر يتراوح بين 10700 و 10900 جنيه للطن

حديد عز يسجل 10800 جنيه

صد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم، الاحد، حيث استقرت أسعار الأسمنت، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 785 جنيها للطن إلى 815 جنيها للطن.واستقرت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 793 جنيها للطن، وأسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت عند 815 جنيها للطن، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 785 جنيها، وأسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 773 جنيها للطن، وشركة أسمنت سيناء إلى 783 جنيها للطن، وشركة العريش للأسمنت عند 788 جنيها للطن، وشركة السويس للأسمنت عند 785 جنيها للطن، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 803 جنيهات للطن، وشركة أسمنت شورى لـ 775 جنيها للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن وشركة مصر للأسمنت قنا لـ 773 جنيها للطن، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف عند 790 جنيها للطن، وشركة النهضة إلى 785 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة السويدى للاسمنت إلى 803 جنيهات للطن.رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، حيث تراجعت أسعار الحديد مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتبينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 10700 جنيه للطن إلى 10900 جنيه للطن.ففى شركة حديد عز بلغ أعلى سعر للطن عند 10800 مقارنة بالاسبوع الماضى بلغ 11250 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10750 جنيها للطن مقارنة بالاسبوع الماضى قدر بـ 11150 جنيها، وشركة العتال للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى يقدر بـ 11100 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11100 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 10900 جنيه للطن.واستقرت شركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن وشركة حديد المصريين عند 10750 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11000جنيه للطن وشركة الكومى للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى قدر بـ 10900 جنيه للطن وشركة المعادى للصلب عند 10675جنيها للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 10850 جنيها للطن و شركة العشرى للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 10900 جنيه للطن ، وشركة الجيوشى للصلب عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 10900 جنيه للطن وشركة مصر ستيل عند 10700 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 10900 جنيه للطن.ويذكر أن شركة حديد عز أعلنت اليوم عن قوائمها المالية المجمعة خلال النصف الأول من عام 2019، أن هناك انخفاض فى هامش مجمل الربح من 14% إلى 3% خلال فترة المقارنة من العام الماضى، ولذا بلغ صافى الخسائر نحو 2 مليار جنيه مقارنة بصافى خسائر 389 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.وبلغ صافى قيمة المبيعات 25.9 مليار جنيه مقابل 25.49 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 2%، ووزعت المبيعات بين 20 مليار جنيه حديد تسليح بنسبة 77% من إجمالى المبيعات، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح 22% من إجمالى المبيعات بقيمة 5.58 مليار جنيه.