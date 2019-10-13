شاهد.. موسم الرياض يتيح لك الحصول على سيارة الأحلام

تشهد العاصمة الرياض إطلالة عالمية، وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".





وتشمل فعاليات " موسم الرياض"، خدمة خاصة تهتم ببناء السيارات وتعديلها، حيث سيتم تعديل إحدى السيارات المختارة لكى تكون سيارة الأحلام، ويتم ذلك من خلال التسجيل على الموقع الإليكرتونى الخاص بموسم الرياض.





وجاء الموقع كالتالى [email protected] ، ومتاح التسجيل الإليكترونى لكافة الراغبين فى المشاركة بموسم الرياض، والحالمين على الحصول على سيارة الاحلام.



