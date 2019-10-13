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شاهد.. موسم الرياض يتيح لك الحصول على سيارة الأحلام

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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آيات أحمد
تشهد العاصمة الرياض إطلالة عالمية، وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وتشمل فعاليات " موسم الرياض"، خدمة خاصة تهتم ببناء السيارات وتعديلها، حيث سيتم تعديل إحدى السيارات المختارة لكى تكون سيارة الأحلام، ويتم ذلك من خلال التسجيل على الموقع الإليكرتونى الخاص بموسم الرياض.

وجاء الموقع كالتالى [email protected]، ومتاح التسجيل الإليكترونى لكافة الراغبين فى المشاركة بموسم الرياض، والحالمين على الحصول على سيارة الاحلام.

وعاش "موسم الرياض" تفاعلًا واسعًا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، تبدأ اليوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.
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