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منوعات

إلتون جون عن مايكل جاكسون: لم يتحمل حياة الكبار

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
يقول إلتون جون، المغني البريطاني الشهير عن ميكل جاكسون، إنه كان يعرفه منذ أن كان عمره 13 عاما، فقد رآه في حفل لإليزابيث تايلور.

وحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت"، فإن جاكسون في طفولته كان طفلا رائعا، تستمتع برؤيته، مفعم بالحيوية والطاقة، ولكن يروي "إلتون" أنه اختفى بعض السنوات ولكن في تلك السنوات اختلف للغاية منذ أن أصبح شابا.

تحدث إلتون في مذكراته عن جاكسون قائلا: "لقد تحول إلى شخص آخر، فقد اختفت طريقته العفوية في الكلام وأصبح إنسانا كئيبا يتعاطى المخدرات".

وأضاف "إلتون" في كتابه أنه لا يعلم ما كان يدور في دماغ جاكسون، إلا أنه كان متأكدا أنه لا يشعر بالراحة في حياته.

ويحكي إلتون في كتابه أن "جاكسون كان جالسا على طاولة العشاء في بيت أحدهم، ولكنه لم يكن يشعر بالراحة في ذلك المجلس، فقام دون أن يتناول شيئا، بحثوا عنه وجدوه يلعب مع طفل عمره 11 عاما، يبدو أنه لم يتحمل مواضيع الأشخاص الكبار وكان يميل دائما للعودة إلى طفولته".
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