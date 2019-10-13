مشروع لتطوير التعليم الفني بمشاركة جايكا

تتعاون "هيئة التعاون الدولي اليابانية" (جايكا) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ "مشروع تطوير التعليم الثانوي الفني في مصر (إبريل 2017 – ديسمبر2020)"، وذلك من خلال تقديم نماذج لتطبيق النظام الياباني للتعليم الثانوي الفني بمصر.





ويتم تطبيق هذا النموذج بخمس مدارس فنية بمصر، ثلاث مدارس منهم بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.





كما قام المشروع بإعداد دليل إرشادي لزيادة فاعلية الدروس العملية، ويركز هذا الدليل على الجدارات الأساسية الأربعة التي يجب على طلاب المدارس الثانوية الفنية اكتسابها وهي الجدارات "المهارات" التي تتطلبها المصانع أيضا



