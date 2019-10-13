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مرأة

الأخيرة مفاجأة.. 3 فوائد غريبة للثوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
لا يقوم الكثير بالإقدام على تناول الثوم أو أستخدامه في أمور غير الطعام ، نظرا لأن رائحته نفاذة وغير مقبولة إلا أنه علاج سحري للعديد من المشاكل الصحية والجلدية أيضا، ونظرًا لفوائده الرائعة سننسى رائحته بسبب فوائده الرائعة حسب ما أشار موقع "bright side"

- تسكين وجع الاسنان :-
يحتوي الثوم على مجموعة كبيرة من السيستين الذي له دور كبير في العمل كمخدر لتخفيف وجع الاسنان،إذا كان لا يوجد وقت للذهاب إلى طبيب الأسنان .

- تنظيف البشرة :-
يحتوي الثوم على خصائص قوية مطهرة ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات، هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في محاربة حب وأثاره لدى الشباب البالغين والعديد من الأمراض الجلدية والحساسية الأخرى.

- علاج إلتهاب الأذن :-
من الطبيعي ان يتم علاج التهاب الاذن عن طريق المضاد الحيوي المناسب، لكن في بعض الاحيان يصاب به أطفال صغار جدا في السن لن يكون مناسب أستخدام المضادات الحيوية لهم، فوضع فص ثوم في الأذن سيحل مشكلة الالتهاب هذا .
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