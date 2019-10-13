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تعليم

محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل التلاميذ الجوازيين بالصف الأول الابتدائي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:21 م
تلاميذ
تلاميذ
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همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي قبول تحويل التلاميذ المقبولين جوازيا المقيدين بالصف الأول الابتدائي العام الماضي بحكم محكمة الي المدارس القريبة من محل اقامتهم.

وأشار شاروبيم الي ان الموافقة جاءت من اجل جمع شمل الأسرة وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور وحفاظا على ابنائهم دون الاخلال بالكثافة،جاء ذلك بعد عرض التقرير المقدم من على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم على محافظ الدقهلية ظهر اليوم .

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل علي توفير مناخ مناسب لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من اجل نجاح العملية التعليمية ونعمل دائمًا على إيجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضح علي عبدالرؤف، ان عدد التلاميذ المقيدين بحكم محكمة في العام الماضي يقدر بحوالي 2500 تلميذ وتلميذة سوف يتم توزيعهم على ما يقرب من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة.
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