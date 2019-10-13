مطورون عقاريون: خفض الفائدة أثر إيجابا على القطاع.. ومبادرة المركزى تدعم المواطنين لتملك وحدات بشروط تيسيرية

غرفة التطوير العقاري: خفض الفائدة يدفع في اتجاه تحسن الاستثمار بالقطاع

مطور عقاري: خفض الفائدة يؤثر إيجابيا على السوق.. وننتظر مبادرة المركزي





أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين يدفع فى اتجاه تحسن الاستثمارات وضخ أموال جديدة فى الاقتصاد بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص.





وأوضح "شكرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا فى السوق العقارية لأن الكثير من المواطنين سيفضلون الاتجاه للعقار كملاذ آمن ومخزن للقيمة بديلا عن الودائع البنكية.





وتابع: أن السوق المصرى يتمتع بطلب حقيقي ومتزايد نظرا للكثافة السكانية الكبيرة، وهذا يجعلها الاستثمار الأفضل سواء للمطورين أو للأشخاص الراغبين فى استثمار مبالغ محدودة من المال بفكرون بشكل أساسي فى العقار.





وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد فؤاد مطور عقارى، إن انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزى مؤخرا يؤثر إيجابا على القطاع العقاري ويساعد على تحريكه ومنحه دفعة قوية، وتوجه العديد من المواطنين للادخار بشكل أكبر فى القطاع العقارى الذى يمثل الملاذ الآمن ومخزن القيمة الأهم بالاقتصاد المصري حاليا.





وأضاف محمد فؤاد فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن خفض الفائدة يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظرًا لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.



