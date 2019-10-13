عاجل| تهريب 785 داعشيا من السجون السورية بمساعدة تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا عن صحيفة "صن" البريطانية ونشرها فيديو عن تهريب 785 من مسلحي داعش من السجون السورية بمساعدة تركيا.



يذكر أن الجيش التركى شن 5 غارات حتى الآن على مواقع بلدة رأس العين في شمال سوريا.



وكشفت مصادر سورية عن بدء العملية العسكرية، منذ الأربعاء الماضي، فى شمال سوريا، حيث شنت المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.

