Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاجل| تهريب 785 داعشيا من السجون السورية بمساعدة تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:17 م
تهريب مساجين
تهريب مساجين
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا عن صحيفة "صن" البريطانية ونشرها فيديو عن تهريب 785 من مسلحي داعش من السجون السورية بمساعدة تركيا.

يذكر أن الجيش التركى شن 5 غارات حتى الآن على مواقع بلدة رأس العين في شمال سوريا.

وكشفت مصادر سورية عن بدء العملية العسكرية، منذ الأربعاء الماضي، فى شمال سوريا، حيث شنت المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل .. أردوغان يشن عملية عسكرية في شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان

عاجل .. تركيا تشن 5 غارات على شمال سوريا

المشاهد الأولى للقصف التركي على شمال سوريا.. فيديو

لقطات حية للعملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.. شاهد

تجدد القصف التركي على الأراضي السورية.. شاهد

شاهد.. أول لقطات لـ القصف التركي على منطقة رأس العين شمال سوريا

ترشيحاتنا

سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك اليوم

طارق حامد يضع محمد بركات في موقف محرج

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

أمير توفيق يكشف سر اختيار الخطيب له بـ منصب مدير التعاقدات.. فيديو

محاولة أخيرة لاستعطاف الجمهور.. ريهام سعيد على باب المحكمة بسبب السمنة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

تاج وطرحة بيضاء.. أروى جودة بـ فستان زفاف

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها