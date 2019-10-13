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رياضة

كاسيميرو يدرك التعادل للبرازيل في شباك نيجيريا.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:21 م
كاسيميرو
كاسيميرو
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محمد السعيد
أحرز كاسميرو هدف التعادل لمنتخب البرازيل في شباك منتخب نيجيريا، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف منتخب البرازيل إثر كرة عرضية من الجانب الأيمن، وضعها ماركينيوس برأسه لتصطدم بالعارضة وتعود لـ كاسيميرو الذي سددها داخل الشباك، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وكان منتخب نيجيريا سجل هدف التقدم، عن طريق جو أريبو، في الدقيقة 35، من عمر المباراة.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق فوز تاريخي على منتخب البرازيل في مباراة اليوم، بينما يطمح تيتي، مدرب البرازيل، للاطمئنان على عناصره الأساسية، قبل خوض تصفيات مونديال 2022.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل وديا، أمام منتخب السنغال، الخميس الماضي، بهدف لكل منهما.
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