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حوادث

كسور مضاعفة.. النيابة تحقق فى واقعة محاولة انتحار فتاة بالجمالية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:45 م
مطرقة- ارشيفية
مطرقة- ارشيفية
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اسلام مقلد
تجرى نيابة الجمالية الجزئية، التحقيقات في واقعة، محاولة فتاة الانتحار قفزا من شرفة منزلها، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بها، وإعداد تقرير شامل عنها، واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم.

وكشف تحقيقات النيابة، أن الفتاة في عقدها الثاني من العمر، تشاجرت مع أسرتها ويوم الواقعة، احتد بينهم الشجار فألقت نفسها من الدور الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور مضاعفة، وسحجات وكدمات مختلفة.

تلقي قسم شرطة الجمالية إخطار من المستشفى يفيد بوصول فتاة مصابة بكدمات وسحجات واشتباه بحالة نزيف، وبالانتقال تبين أنها حالة شروع في انتحار، وحرر المحضر الرسمى بالواقعة.
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