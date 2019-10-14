مفاجأة.. تهريب شركتين فى صربيا والجبل الأسود لمنتج الشرقية للدخان

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها أيام 20 أكتوبر و21 أكتوبر و22 أكتوبر لمناقشة كل مايتعلق بمشاكل المصانع.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الاجتماعات من المقرر أن تناقش مشكلة تهريب شركتين فى صربيا والجبل الأسود لنفس منتج شركة الشرقية للدخان عبر ليبيا إلى مصر ، حيث تنتج هاتين الشركتين سجائر كيلوباترا بنفس إنتاج شركة الشرقية للدخان ، حيث قامت بسرقة لوجو وشعار الشركة وكتبت عليها "صنع فى مصر".



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة سبق وأن طالبت رئيس الوزراء للتصدى لعملية التهريب والتى تمثل خطرا كبيرا على اقتصادنا ، حيث وصلت أرباح هذه الشركات التى تهرب منتجاتنا إلى مليارات الجنيهات، مؤكدا أن هذه القضية من المفترض انها موجود أمام النيابة العامة للبت فيها .



وأوضح أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اخر التطورات بشأن تهريب هاتين الشركتين فى صربيا والجبل الأسود لمنتجات شركة الشرقية للدخان ، وسنطالب بحضور وزير قطاع الأعمال العام ، لمناقشته فيما توصلت إليه الوزارة بشأن هذه المشكلة.



وقال إن اللجنة ستناقش أيضا مشكلة شركة مساهمة البحيرة والتى تحقق خسائر على الرغم من إمكانياتها الكبيرة ، ومشاكل شركة الحديد والصلب فى حلوان وشركة الغزل والنسيج فى المحلة.



وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس ، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.

