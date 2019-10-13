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تعليم

وزير الإسكان يزور مدرسة النيل المصرية بالشروق ويشيد بمستواها التعليمي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:09 م
وزير الإسكان يزور
وزير الإسكان يزور مدرسة النيل
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري، مدرسة النيل المصرية بالشروق وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة وحضور مسؤولي مؤسسة مصر للإدارة التعليمية لتطبيق نظام النيل التعليمي.

وتفقد وزير الإسكان المدرسة التي بنيت على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع طبقا للمواصفات القياسية العالمية بتصميم عصري، وتضم 56 فصل وملاعب نجيلة خضراء وترتان، بجانب مبنى حضانة منفصل تماما على مساحة 1500 متر مربع بمشتملاته.

وحرص وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التوقيع في سجل الزوار، قائلا: "تشرفت اليوم بزيارة مدرسة النيل المصرية بمدينة الشروق.. وشاهدت عملا مميزا وأتمنى مزيد من التوفيق في العام الدراسي الجديد".

وقدم المسؤولون عن مدارس النيل شرحا عن نظام النيل التعليمي الذي يعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذو صبغة دولية في مصر لأبناء الطبقة المتوسطة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وذلك من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج التعليمية.

كما تحرص إدارة مدارس النيل المصرية على إتمام العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة على تنمية مهاراتهم المهنية.

ونجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين في افتتاح 9 مدارس جديدة فروع ( السادات بالمنوفية، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأندلس و الياسمين بالقاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد في الجيزة ).

جدير بالذكر أنه تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأسمال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي 100% ، ويساهم فيها كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر .
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