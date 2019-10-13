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حوادث

بسبب خلافات زوجية.. زوج يتخلص من حياته بحبوب الغلال في الدقهلية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:47 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
أقدم زوج على الانتحار بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال، وذلك بسبب نشوب خلافات بينه وبين زوجته.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بوفاة أحمد الشحات مقيم دائرة المركز.. إثر تناوله قرص كيماوى يستخدم فى حفظ الغلال.

وتبين من تحريات المباحث أن هناك مشاكل بينه وبين زوجته وتركت المنزل أكثر من مرة وزادت الخلافات بينهما حتى كادت تصل للطلاق منذ فترة قصيرة حتى مر بأزمة نفسية وقرر الانتحار بتناول حبة الغلال.

وتم نقل الجثة للمستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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