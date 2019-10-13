مهرجان الرعب.. موسم الرياض يطلق the horror festival لخوض تجربة فريدة

أذاعت الهيئة العامة للترفيه السعودى، فيلمًا ترويجيًا عن موسم الرياض، وهو «the horror festival» والذى يُعد من أهم أفلام الرعب والمؤثرة، حيث إن الفيديو ترويجي لمهرجان الرعب موسم 2019 بداية من 24 – 31 أكتوبر 2019.





وعرضت الهيئة العامة للترفيه السعودية ، لقطات من برومو لفيلم الرعب «the horror festival»، لخوض تجربة فريدة تفيض رعبًا تجعل القشعريرة تسري في عروقك.





وشهد اليوم الأول لـ فعاليات موسم الرياض بوجه عام توافدًا كبيرًا على مختلف الفعاليات في أرجاء المملكة والتي كان أبرزها حفل فرقة BTS ومعرض الصقور والسلاح.





وشهد حفل فرقة BTS ومعرض الصقور حضورا جماهيريا كبيرا لم يستطع الأمن الصناعي للحظات السيطرة عليه.





وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



