Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:51 م
ترامب: من الحكمة
ترامب: من الحكمة اننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا ونراقب الوضع عن كثب هناك".

وتابع الرئيس الأمريكي "أولئك الذين دفعونا عن طريق الخطأ إلى حروب الشرق الأوسط وما زالوا ينخرطون في القتال. ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه". 

وتساءل "ترامب"، في تغريدة أخرى: "هل تتذكر قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في جزء آخر من سوريا. أرادنا الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. وحينئذ، ترك الأكراد المعركة مرتين. والآن نفس الشيء يحدث مع تركيا". 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لأكراد وتركيا يقاتلون لسنوات عديدة.. وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني أسوأ الإرهابيين على الإطلاق.. قد يرغب الآخرون في المجيء والقتال من أجل جانب أو آخر. دعهم! نحن نراقب الوضع عن كثب. فهذه حروب لا تنتهي!"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: الأكراد قاتلوا معنا لكنهم قبضوا الثمن

زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشن هجوما عنيفا على ترامب بسبب الأكراد

طعنة في الظهر.. ترامب يتخلى عن الأكراد وأردوغان يستعد للانتقام

سوريا مقبرة أردوغان وفيتنام تركيا.. دوافع خبيثة وراء سعي سلطان أنقرة المزعوم مع الأكراد.. محاربة الإرهاب والمنطقة الآمنة أسباب ثانوية

دماؤنا أغلى.. مسعود بارزاني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ترامب

ترامب المتناقض.. الرئيس الأمريكي يدعم الأكراد في تغريدة وينقلب عليهم في أخرى.. تواطأ مع أردوغان في عمليته بشمال سوريا وأطاح بنجاح كردي ضد داعش.. هدد تركيا في تصريح وغازلها بتصريحات مفاجئة

ترشيحاتنا

بعد زفاف ابنته.. تعرف على عدد زوجات مصطفى فهمي

بعد حملة خليها تصدى .. تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في 2019

أخبار الرياضة ليلا .. مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك .. ضمانات لحماية محمد صلاح بقطر.. مروة المصرية تكتب التاريخ في الملاعب الأوروبية

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

أخبار الرياضة.. طارق حامد يحرج محمد بركات.. فرمان جديد من حسام البدري..عرض خليجى لـ أزارو

حد يفكر كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي في رام الله.. كيف رحب عباس بالأخضر لأول مرة على أرض فلسطين.. صور

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

تاج وطرحة بيضاء.. أروى جودة بـ فستان زفاف