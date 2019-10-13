ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا ونراقب الوضع عن كثب هناك".





وتابع الرئيس الأمريكي "أولئك الذين دفعونا عن طريق الخطأ إلى حروب الشرق الأوسط وما زالوا ينخرطون في القتال. ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه".





وتساءل "ترامب"، في تغريدة أخرى: "هل تتذكر قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في جزء آخر من سوريا. أرادنا الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. وحينئذ، ترك الأكراد المعركة مرتين. والآن نفس الشيء يحدث مع تركيا".



