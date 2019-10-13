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منوعات

أشهر بائعة كبدة بالأزبكية : أعمل 16 ساعة يوميا و الشهرة بسبب الضمير و حب الزبائن .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
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محمد هاني
الحاجة أمل سيدة في العقد الخامس من عمرها , نظراتها تمتلئ بالأمل و الاجتهاد ة التطلع لحياة أفضل , حيث أنها تعمل 16 ساعة يوميًا و لا تكل او تمل من الاجتهاد و لكنها تتعجب من الشباب الذي لا يستطيع أن يعمل " 6 ساعات علي بعض " متسائلة , كيف ستصل لاهدافك و احلامك , لا يوجد انسان عاقل لا يعمل و يريد ان يكون من الأثرياء .

و أضافت أمل أنها لم تجد هذا المحل علي طبق من ذهب كما يتخيل البعض و لكنها بدأت مع زجها من الصفر , حتى استطاعوا أن يأتو بثمن هذا المحل , ليبدأوا رحلة كفاح و تحديا آخر حيث انها عندما دخلت الأزبكية و اشترت هذا المحل , كان هناك أكثر من 7 محالات منافسة و هم المسيطريين , فكان الهدف للسيدة الخمسينية أن تكون أفضلهم و الأشهر في الأزبكية.



واختممت حديثها بأن النجاح ليس سهل وأنها استغرقت سنين من العمل الجاد جتى يصبح محلها الاشهر في الأزبكية و طالبت الشباب بعدم الكسل و التفاني في العمل لان الحياة ليست سهلة , موضحة أن هذا ما تغرزة من الصغر في بناتها الثلاثة , حتى وصلت أكبرهم للحصول علي الدكتوراه في المحاماة .
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