اخبار التعليم.. أحمد خيري يكشف سبب استقالته من منصب المتحدث باسم الوزارة .. وافتتاح مدرسة جديدة في الغربية بتكلفة 8 ملايين جنيه.. ورئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالبدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم الأخبار الخاصة بالتعليم المنشورة على مدار اليوم ومنها:
بعد مرور عام.. أحمد خيري يكشف سبب استقالته من منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم.. فيديو
محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل التلاميذ الجوازيين بالصف الأول الابتدائي
بمشاركة الأنبا بولا.. علوم طنطا تحتفل باليوبيل الذهبي.. صور
افتتاح مدرسة جديدة في الغربية بتكلفة 8 ملايين جنيه
بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة لتطوير القطاع بالمحافظة
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
التفاصيل كاملة.. فريق بجامعة الزقازيق يبتكر سيارة كهربائية.. فيديو
قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين بجامعة بنها
جناح متميز للأطفال في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019
رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالبدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور
بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بجامعة الزقازيق
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم الأخبار الخاصة بالتعليم المنشورة على مدار اليوم ومنها:
بعد مرور عام.. أحمد خيري يكشف سبب استقالته من منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم.. فيديو
محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل التلاميذ الجوازيين بالصف الأول الابتدائي
بمشاركة الأنبا بولا.. علوم طنطا تحتفل باليوبيل الذهبي.. صور
افتتاح مدرسة جديدة في الغربية بتكلفة 8 ملايين جنيه
بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة لتطوير القطاع بالمحافظة
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
التفاصيل كاملة.. فريق بجامعة الزقازيق يبتكر سيارة كهربائية.. فيديو
قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين بجامعة بنها
جناح متميز للأطفال في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019
رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالبدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور
بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بجامعة الزقازيق