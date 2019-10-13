اخبار التعليم.. أحمد خيري يكشف سبب استقالته من منصب المتحدث باسم الوزارة .. وافتتاح مدرسة جديدة في الغربية بتكلفة 8 ملايين جنيه.. ورئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالبدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم الأخبار الخاصة بالتعليم المنشورة على مدار اليوم ومنها: