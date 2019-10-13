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أخبار البلد

التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
اختتمت مؤخرًا فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتى نظمتها الوزارة في محافظة دمياط بمشاركة 120 فتاة من محافظات الاسكندرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وقد حضر الاحتفال حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط و مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعى بالوزارة .

وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية أن الفعاليات تضمنت احتفالية تحت عنوان " في حب مصر "بمشاركة الفتيات من 7 مؤسسات في مسابقات ثقافية وفنية ورياضية ، أيضًا تم تنظيم رحلات ترفيهية للفتيات.

وأشارت إلى أن المؤسسات المشاركة هى دار ضيافة القبة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنصورة ومؤسسة رعاية الفتيات بالباكتوش ومؤسسة القاصرات ببورسعيد ودار الفتاة لرعاية الفتيات بالإسكندرية ودار ضيافة البنات بدمياط.

وأكدت الألفى على أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الأبناء وتلبية احتياجاتهم والمشاركة الفعالة في مظاهر الحياة العامة وتعديل سلوكهم عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساهم في دمج أبناء دور الرعاية.

كما أكدت الألفي أن عدد مؤسسات الرعاية يبلغ 40 مؤسسة منها مؤسسات للفتيات و للبنين و8 دور ملاحظة ، وأضافت أن مؤسسات الدفاع الاجتماعى تعمل على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو للانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين حتى لا يتردى أحد أبنائها بعد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و189 نادى دفاع اجتماعى.

الجدير بالذكر أنه في ختام الاحتفال تم او يع الهدايا على كافة الفتيات المشاركات كما تم تكريم المتسابقات الفائزات حيث حصل على المركز الأول في المسابقات الدينية والثقافية دار ضيافة البنات بدمياط ويليه في المركز الثانى دار ضيافة القبة للفتيات بالقاهرة.
التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
التضامن: ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
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