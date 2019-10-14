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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

بنلاقي عربياتنا مدشدشة .. تضرر سكان المنيل من سقوط الاشجار القديمة فوق سياراتهم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:24 م
درة
درة
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حسين محمد
تضرر يصعب وصفه لتكرار حدوثه كالجسد الذي اصابه النحس والتبلد في الاحساس من فرط وكثرة الضرب والايذاء ..هكذا حال بعض ملاك السيارات من ساكني حي منيل الروضة ممن تسقط الاشجار القديمة بالحي فوق سياراتهم فتحيلها من جديدة او مسموحة وجيدة الاستعمال الى عديمة الفائدة اضافة الى تكلفة اصلاحها العالية.

وسكان حي المنيل اذ يتقدمون بشكوى عبر موقع صدى البلد الاخباري لتضررهم البالغ من سقوط الاشجار القديمة الازل فوق سياراتهم نظرا لقدم الحي ذاته موجهين رسالة الى الحي للنظر في الامر والعمل على تقليم مثل هذه الاشجار وتشذيبها حرصا على السلامة العامة اشخاص مارة وسيارات.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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