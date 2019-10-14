بنلاقي عربياتنا مدشدشة .. تضرر سكان المنيل من سقوط الاشجار القديمة فوق سياراتهم

تضرر يصعب وصفه لتكرار حدوثه كالجسد الذي اصابه النحس والتبلد في الاحساس من فرط وكثرة الضرب والايذاء ..هكذا حال بعض ملاك السيارات من ساكني حي منيل الروضة ممن تسقط الاشجار القديمة بالحي فوق سياراتهم فتحيلها من جديدة او مسموحة وجيدة الاستعمال الى عديمة الفائدة اضافة الى تكلفة اصلاحها العالية.



وسكان حي المنيل اذ يتقدمون بشكوى عبر موقع صدى البلد الاخباري لتضررهم البالغ من سقوط الاشجار القديمة الازل فوق سياراتهم نظرا لقدم الحي ذاته موجهين رسالة الى الحي للنظر في الامر والعمل على تقليم مثل هذه الاشجار وتشذيبها حرصا على السلامة العامة اشخاص مارة وسيارات.



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