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الحكاية من البداية للنهاية.. التفاصيل الكاملة لـ أزمة طارق حامد مع الزمالك.. وإحراج محمد بركات وضعه فى موقف صعب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:22 م
طارق حامد
طارق حامد
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إسراء أشرف
طارق حامد يوجه رسالة غامضة 
تعليق مرتضى منصور على رسالة نجم الزمالك
وكيله يكشف سر الرسالة المثيرة للجدل
بلدوزر الزمالك يضع محمد بركات في موقف محرج

أثار اللاعب الدولي طارق حامد، نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، جدلًا كبيرًا، أمس، السبت، بعدما نشر رسالة غامضة خلال وجوده في معسكر الفراعنة، وتسبب طارق حامد في أزمة لـ محمد بركات الذي صرح من قبل بمنع لاعبي المنتخب من من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة طارق حامد

وكتب طارق حامد عبر "إنستجرام": "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، لكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".

وتحمل رسالة طارق حامد معنيين أحدهما ربما يكون بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده مع الزمالك، إضافة إلى عدم تنفيذ وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتعديل عقده.

تعليق مرتضى منصور 

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات متلفزة، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أكد له أن رسالة اللاعب ليس مقصودا بها الزمالك.

رد الوكيل 

وقال أحمد يحيى وكيل طارق حامد، في تصريحات متلفزة، إن رسالة اللاعب شخصية وليس لها أي علاقة بـ الزمالك.

إحراج محمد بركات

تسبب طارق حامد في حرج بالغ لـ محمد بركات مدير المنتخب الوطني، والذي أكد في بداية المعسكر أنه لن يسمح بأي فوضى في المعسكرات، وأن اللاعبين ممنوعون من استخدام السوشيال ميديا من أجل الحفاظ على تركيزهم.

وأكدت رسالة طارق حامد، أن بركات لم ينفذ أول تعهد له كمدير المنتخب الوطني، بعد انضمامه لجهاز حسام البدري المدير الفني.

كان طارق حامد صاحب الـ30 عامًا، انضم إلى صفوف الزمالك في 2014 قادمًا من سموحة، ويمتد عقده مع الأبيض حتى عام 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني مع بتسوانا في مباراة ودية، غدًا، الإثنين، على ملعب "برج العرب"، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021.
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