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أخبار البلد

الصيادلة: صرف 10 آلاف جنيه لبنات الصيدلي المتوفى عند الزواج

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، واللجنة المعاونة له والمكونة من كل من الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبد العزيز، والدكتور كريم بدر، بإضافة بند جديد إلى المادة الرابعة من لائحة صندوق الإعانات والزمالة (استحقاق) يتضمن صرف مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة زواج بنات الصيدلي المتوفى (الأب).

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأوراق المطلوبة لصرف المبلغ قسيمة الزواج خلال عام من تاريخ تحرير وثيقة الزواج، بالإضافة لشهادة وفاة الأب.

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