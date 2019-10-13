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أخبار البلد

معرض للزهور في الخريف.. والفلاحين: مربحة اقتصاديا .. ونفتح آفاقا جديدة للدخل القومي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:35 م
حسبن أبو صدام
حسبن أبو صدام
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شيماء مجدي
معرض للزهور في فصل الخريف ولأول مرة بمصر ، هذا ما أعلنت عنه وزارة الزراعة ، وسيقام هذا المعرض كل عام بشهر نوفمبر ، هذا بالإضافة إلى معرض الزهور في فصل الربيع ، وجاءت تلك الخطوة بناء علي اهتمام الوزارة بالأزهار لأنها تعود بالربح وتنمية الاقتصاد ، وفي هذا الصدد ، استطلعنا التقرير التالي لرصد آراء الفلاحين في افتتاح هذا المعرض وماسيعود عليهم وعلى الوزارة من فوائد .

قال حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين ، إن افتتاح معرض للزهور في فصل الخريف له فوائد عديدة ، فهو ليس للبيع فقط وإنما يلقي الضوء علي هذه التجارة كما أنها تعد نوع من الإرشاد والتوعية بأنواع الورود والزهور بما قد يجعله مصدرا قويا للدخل للأسر .

وأشار " أبو صدام" خلال تصريحات خاصة ل "صدي البلد " إلي أن بعض الدول تعتمد في اقتصادها علي تصدير الزهور والورود وعذا مايمكن أن تفعله مصر لفتح آفاق جديدة للدخل القومي.

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن زراعة الزهور في مصر مربحة اقتصاديا خاصة وأنها يمكن زراعتها علي كثير من مساحات مصر ، كما أنها لا تحتاج الكثير من المياه لزراعتها مما تساهم في تنمية الاقتصاد المصري ، فضلا عن أنه يمكن استخراج أجود أنواع الروائح والعطور منها .

وأضاف أن معارض الزهور لاتعرض زهور فقط وإنما تعرض بعض المنتجات اليدوية أو الأحجار ذات الألوان الجميلة مما يكون له عائد ربح علي عارضي تلك المنتجات وبالتالي يقضي علي نسبة من البطالة .

وكانت أعلنت وزارة الزراعة، أن معدلات تصدير زهور القطف والزينة لا تتناسب والمناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام، كما أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة المساعدات اللوجيستية لإنتاج محصول أكبر وتسريع عمليات التصدير.
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