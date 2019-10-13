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أخبار العالم

استقالة مساعد الرئيس الإيراني

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:04 م
استقالة برويز إسماعيلي
استقالة برويز إسماعيلي مساعد الرئيس الإيراني
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قسم الخارجي
أفادت "روسيا اليوم" بأن برويز إسماعيلي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية أعلن استقالته من منصبه.

وقال إسماعيلي على "تويتر"، "أنهيت ألفي يوم من المسؤولية الثقيلة في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس".

وأضاف: "سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين".

وتابع: "أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة".
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