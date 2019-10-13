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تعليم

هندسة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:59 م
هندسة الزقازيق توقع
هندسة الزقازيق توقع برتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
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قســـم التعليــــم
استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم الأحد ١٣ أكتوبر،وفدًا من وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة لتوقيع برتوكول تعاون وذلك بحضور الدكتور مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ود. نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ود.هشام فوزي عميد كلية الهندسة ،ود. صبري أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد حسين منسق البرامج المتميزة .

وصرح الدكتور عثمان شعلان أن الهدف من البروتوكول تحقيق الاستفادة المثلي للإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر علمية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية ،إضافة إلى مشاركة الطرفين فى المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، علاوة على إقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب المشتركة لنشر المعرفة بعلوم الفضاء .

ومن جانبه قال الدكتور محمد القوصي أنه طبقا لهذا التعاون سيتم تصميم وتصنيع قمر صناعي Cube sat يكون جاهزًا للاطلاق بدعم من الطرفين وبمشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس كأول تجربة في مصر .

وأوضح د. هشام فوزي، عميد كلية الهندسة أن الوكالة سوف تعمل على توفير منح لأعضاء هيئة التدريس المعاونة بنظام البعثات الداخلية، وتدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة بالوكالة طبقا لبرامج تدريب متفق عليها بين الطرفين .
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