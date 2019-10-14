قطع التيار الكهربي عن الغربية اليوم .. اعرف المناطق

أكدت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا جهد 11/66 ك.ف يوم الاثنين الموافق 14/10/2019 في تمام الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.
وجاء ذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس وسيتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الأتية: مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز".
كما أهاب رئيس قطاع الكهرباء بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لرفع كفاءة الخدمة للمواطنين.
وجاء ذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس وسيتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الأتية: مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز".
كما أهاب رئيس قطاع الكهرباء بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لرفع كفاءة الخدمة للمواطنين.