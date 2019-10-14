قطع التيار الكهربي عن الغربية اليوم .. اعرف المناطق

أكدت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا جهد 11/66 ك.ف يوم الاثنين الموافق 14/10/2019 في تمام الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.



وجاء ذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس وسيتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الأتية: مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز".



كما أهاب رئيس قطاع الكهرباء بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لرفع كفاءة الخدمة للمواطنين.