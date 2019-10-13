لأول مرة .. جامعة مصر تناقش ماجستير في الهندسة الميكانيكية ببرنامج الدراسات العليا

المهندس محمد مدحت المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،





ورأس لجنة الاشراف على الرسالة الدكتور محمد محمد الرفاعي ومن خلال مناقشة موضوع البحث توصلوا الي العديد من النتائج العلمية المهمة في مجالات تحلية المياه المختلفة .



يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تولي إهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي والباحثين من خلال توقيع اتفاقيات تعاون علمي و بحثي مع العديد من الجامعات الإقليمية والدولية الأمر الذي من شأنه إثراء البحث العلمي والوقوف علي آخر ما توصل اليه العلم في كافة المجالات البحثية.

شهدت كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مناقشة درجة الماجستير فى هندسة القوى الميكانيكية وذلك فى مجال تحلية المياه وهو المجال الذي تحول خلال السنوات الماضية الى ضرورة من ضرورات الحياة نظرًا لتعاظم مجال "تحلية المياه" فى ظل التوجه العام للدولة نحو البحث عن وسائل جديدة وغير تقليدية لمصادر المياه من أجل توفير المياه للمشروعات القومية الزراعية التى يتم تنفيذها الآن فى إطار خطط التنمية المستدامة.أعد الرسالةتحت عنوان "دراسة حسابية لقناة مملوءة بالفواصل فى تحلية المياه بواسطة أغشية التناضح العكسي"، ليصبح بذلك أول مهندس يحصل على الدرجة من خلال برنامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بالجامعة.وأوضح الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة فحصت الرسالة وإجازتها من خلال لجنة مناقشة الرسالة والتى عقدت بمقر إدارة الجامعة.