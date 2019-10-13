بجنيه واحد.. التخلص من البثور وحب الشباب في 10 دقائق

تعاني الكثير من الفتيات من ظهور البثور وحب الشباب في بشرتهن، فنقدم لكي وصفات سحرية للتخلص منها وفقًا لموقع
“stylesatlife”
الشوفان
الشوفان يقلل من ظهور البثور ووجود الحبوب.
* استخدم ملعقتين من الشوفان على كوب ماء دافئ.
* قوم بالتقليب الجيد للحصول على عجين.
* وضع العجين على المناطق المصابه.
* اغسل وجهك بعد 10 دقائق ولاجظ الفرق.
الموز
يساعد خل التفاح مع الموز من ظهور حب الشباب.
* افرم موزة واضع عليها خل التفاح كي تصبح مزيجًا.
* قومي بفرك بشرتك بالعجين بإستخدام قشرة الموزة.
* اغسلي وجهم بالماء الفاتر.
معجون الاسنان
يستخدم معجون الاسنان كعلاج فعال لحب الشعور والبثور.
* قومي بتدليك الاماكن المصابه بالبثور بمعجون اسنان بالنعناع.
* قومي بإزالة المعجون بقطعة قطن بعد 10 دقائق.
الثوم
يستخدم الثوم كعلاج منزلي لإزالة البثور بطريقة سريعه.
* فرم 3 فصوص ثوم وضع عليها بعض الماء حتى تصبح عجينة.
* وضع الثوم عل بشرتك وبالاخص المناطق التي يظهر بها حب الشباب.
* امسح وجهك بقطنة.
* اغسل وجهك بالماء البارد ثم الفاتر.
“stylesatlife”
الشوفان
الشوفان يقلل من ظهور البثور ووجود الحبوب.
* استخدم ملعقتين من الشوفان على كوب ماء دافئ.
* قوم بالتقليب الجيد للحصول على عجين.
* وضع العجين على المناطق المصابه.
* اغسل وجهك بعد 10 دقائق ولاجظ الفرق.
الموز
يساعد خل التفاح مع الموز من ظهور حب الشباب.
* افرم موزة واضع عليها خل التفاح كي تصبح مزيجًا.
* قومي بفرك بشرتك بالعجين بإستخدام قشرة الموزة.
* اغسلي وجهم بالماء الفاتر.
معجون الاسنان
يستخدم معجون الاسنان كعلاج فعال لحب الشعور والبثور.
* قومي بتدليك الاماكن المصابه بالبثور بمعجون اسنان بالنعناع.
* قومي بإزالة المعجون بقطعة قطن بعد 10 دقائق.
الثوم
يستخدم الثوم كعلاج منزلي لإزالة البثور بطريقة سريعه.
* فرم 3 فصوص ثوم وضع عليها بعض الماء حتى تصبح عجينة.
* وضع الثوم عل بشرتك وبالاخص المناطق التي يظهر بها حب الشباب.
* امسح وجهك بقطنة.
* اغسل وجهك بالماء البارد ثم الفاتر.