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مرأة

بجنيه واحد.. التخلص من البثور وحب الشباب في 10 دقائق

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعاني الكثير من الفتيات من ظهور البثور وحب الشباب في بشرتهن، فنقدم لكي وصفات سحرية للتخلص منها وفقًا لموقع
“stylesatlife”

الشوفان
الشوفان يقلل من ظهور البثور ووجود الحبوب.
* استخدم ملعقتين من الشوفان على كوب ماء دافئ.
* قوم بالتقليب الجيد للحصول على عجين.
* وضع العجين على المناطق المصابه.
* اغسل وجهك بعد 10 دقائق ولاجظ الفرق.

الموز
يساعد خل التفاح مع الموز من ظهور حب الشباب.
* افرم موزة واضع عليها خل التفاح كي تصبح مزيجًا.
* قومي بفرك بشرتك بالعجين بإستخدام قشرة الموزة.
* اغسلي وجهم بالماء الفاتر.

معجون الاسنان
يستخدم معجون الاسنان كعلاج فعال لحب الشعور والبثور.
* قومي بتدليك الاماكن المصابه بالبثور بمعجون اسنان بالنعناع.
* قومي بإزالة المعجون بقطعة قطن بعد 10 دقائق.

الثوم
يستخدم الثوم كعلاج منزلي لإزالة البثور بطريقة سريعه.
* فرم 3 فصوص ثوم وضع عليها بعض الماء حتى تصبح عجينة.
* وضع الثوم عل بشرتك وبالاخص المناطق التي يظهر بها حب الشباب.
* امسح وجهك بقطنة.
* اغسل وجهك بالماء البارد ثم الفاتر.
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