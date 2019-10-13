خبير أمن معلومات يكشف طرق مواجهة منصات السوشيال ميديا ..فيديو

قال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إننا شعوب مستهلكة ومستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن التطور في علم الذكاء الاصطناعي هائل.





وأكد المهندس عبد المقصود، عبر مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مطلبين للحد من انتشار السوشيال ميديا، الأول سن القوانين والضوابط لاستخدام منصات السوشيال ميديا والتقدم التكنولوجي، والثاني يتعلق بوعي وثقافة المستهلك لأجهزة الهواتف المحمولة.





وأضاف المهندس عبد المقصود، إلى أنه ظهر حاليًا عبر الذكاء الاصطناعي والهاتف الذكي، ما يسمى بـ"الاستهداف"، وهي تعني معرفة شخص آخر معلومات عن شخصيتك وانطباعاتك بكل سهولة من خلال السوشيال ميديا.





وتابع أن ما تفعله السوشيال ميديا هدفه الرئيسي التأثير على عقول الشباب صغار السن وإلهاؤهم.